Haberler

Kayseri Malatya yolu ulaşıma kapandı

Kayseri Malatya yolu ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma kapatıldı. Olumsuz hava şartları, şehirde yaşamı olumsuz etkilerken araç kuyrukları oluşmasına sebep oldu.

Kayseri'de etkili olan olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle Kayseri- Malatya karayolu ulaşıma kapandı.

Şehirde dünden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava şartları ulaşımı da etkilerken, Kayseri - Malatya karayolu çift taraflı trafiğe kapatıldı. Yolun ulaşıma kapanmasıyla birlikte Mimarsinan OSB kavşağında araç kuyrukları oluştu.

Öte yandan yine Pınarbaşı - Gürün ile Pınarbaşı - Göksun karayolu da tır ve çekici trafiğine kapatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler, ailesiyle birlikte Santiago Bernabeu'da futbol oynadı

Beğeni yağmuruna tutulan video!
Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu

Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu
Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik

Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine 'Taşıyabildiğiniz kadar alın' dedi

Milyonları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
Arda Güler, ailesiyle birlikte Santiago Bernabeu'da futbol oynadı

Beğeni yağmuruna tutulan video!
Üniversiteli gençten acı haber, denizde hayatını kaybetti

Üniversiteli gençten acı haber! Kış günü yaptığı hareket sonu oldu
Londra'da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu

Koca ülkede gelip Türk'ü buldular! Her şey saniyeler içinde yaşandı