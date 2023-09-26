Kayseri İtfaiyesi 9 Ayda Bin 875 Olaya Müdahale Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'İtfaiyecilik Haftası' dolayısıyla İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek, kahraman itfaiye personeli ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, 17 istasyon, 54 araç ve 311 personel ile gece gündüz demeden fedakarca çalışan itfaiye ekiplerinin özel haftasını kutladı.

Başkan Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek, itfaiye personeli ile buluştu. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki fedakarca emek veren tüm personelin özel haftasını kutladı. Kahraman itfaiye erlerinin İtfaiyecilik Haftası'nı tebrik eden Başkan Büyükkılıç, "Her zaman fedakarca yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Büyükkılıç, 2023 yılında depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta büyük özveriyle görev yapan itfaiye ekiplerinin ayrıca sel felaketleri ve orman yangınlarında da yoğun bir gayret gösterdiğini hatırlatarak, "Pandemi döneminin ardından sel felaketleri, yangınlar sonrasında da 6 Şubat depremi. 6 Şubat depreminde ilk oralara ulaşan, Kayseri'mizi temsil eden ve fedakarca koşturan kardeşlerimiz olarak hizmetlerinizi sürdürdünüz. Yakın zamana kadar bu çalışmaları yaptınız. Cenab-ı Allah lazım etmesin ama lazım olunca fedakarca da gereği yapılsın" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kadrosunun yenilediğini de ifade eden Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi;

"Kadromuz yenileniyor, emekli olanlarımız var. Okullarımızdan mezun olan yavrularımıza fırsat tanımak amacıyla irade gösteriyoruz. Yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyemizi ve Kayseri'mizi en güzel bu alanda temsil ettiğinizden dolayı sizleri tebrik ediyor, teşekkür ediyor, ailenizle, yakınlarınızla, dostlarınızla sağlıklı bir şekilde daha nice yıllara erişmenizi temenni ediyor, her birinizin ayrı ayrı alnından öpüyorum. Cenab-ı Allah sağlıklı, uzun ömürler versin diyorum."

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan da Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Kayseri İtfaiyesi'nin 97, Türk İtfaiyesi'nin 349'uncu kuruluş yıl dönümü. Bu dönem içerisinde birçok olaya, vakaya sizlerin destekleriyle Kayseri İtfaiyesi olarak, Kayseri halkı olarak en önemlisi sizin liderliğinizde şehir içinde ve şehir dışında birçok çalışmaya katıldık. Bizlere bu imkanı sağladığınız için değer verdiğiniz için böyle bir günde bizlerin yanında olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin yüz akı olan İtfaiye Daire Başkanlığı'nı gezerek, fedakar personelinin İtfaiyecilik Haftası'nı kutlayıp, çalışmalarında başarılar diledi. Büyükkılıç'a itfaiye ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ile İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan da eşlik etti.

Yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdüren itfaiye ekipleri, 9 ayda 17 istasyon, 54 araç ve 311 personel ile yangın, kurtarma, sıkışmalı trafik kazası ve su baskını olmak üzere 7 bin 875 olaya müdahale etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına sağladığı katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ile ödüllendirilmişti. - KAYSERİ