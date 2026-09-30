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Kayseri Hacılar'da kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

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Kayseri Hacılar'da kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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Kayseri’nin Hacılar ilçesinde kafasını konserve kutusuna sıkıştıran kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Vatandaşların ihbarıyla gelen ekipler kutuyu dikkatlice keserek kediyi kurtardı; kedi özgürlüğüne kavuşunca koşarak uzaklaştı.

Kayseri'de kafasını konserve kutusuna sıkıştıran Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Hacılar ilçesinde meydana gelen olayda, bir kedinin kafasını konserve kutusuna sıkıştırdığını ve çıkaramadığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, konserve kutusunu dikkatli bir şekilde kesti. Kedi sıkıştığı yerden kurtulurken, özgürlüğüne kavuşunca koşarak uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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