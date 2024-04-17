Kayseri Gastronomi Festivali'nde Kayseri mutfağı birinci oldu

Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen Gastronomi Festivali Bölge Yemek Yarışması'nda Kayseri mutfağı birinci oldu.

Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yarışmaya Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Yozgat illerinde Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümünde okuyan öğrenciler katıldı. Yarışmada 4 ilden her biri 3 öğrenci ve 1 danışman öğretmenden oluşan toplam 13 ekip katıldı. Toplam 90 dakika süreleri olan yarışmacılar, bölgesel yemeklerini en lezzetli ve hızlı şekilde hazırlayarak birinci olmak için hünerlerini sergiledi.

Düzenlenen yarışmada yapılan yemekler ve sunumlar jüri üyeleri tarafından puanlanarak dereceye giren okullar ve yemekler belirlendi. Jürinin oylaması sonucunda dereceye giren okullar ise şu şekilde.

1. 91,9 puan ve Kurşun Aşı, Üzümlü Pekmezli Gerdan ve İncir Dolması menüsü ile Kayseri Talas Halide Nusret Zorlutuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2. 91,8 puan ve Keledoş Çorbası, Divriği Pilavı ve Sarı Burma Tatlısı menüsü ile Sivas Merkez Necip Fazıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

3. 89,8 puan ve Kokina Çorbası, Ayva Dolması ve İncir ve Erik Yahnisi Tatlısı menüsü ile Nevşehir Merkez Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. - KAYSERİ