Erciyes yolu yağış nedeniyle araç trafiğine kapatıldı

Erciyes yolu yağış nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
Güncelleme:
Kayseri-Erciyes Karayolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Hisarcık Taşmekan, Hacılar ve Develi mevkilerinden tüm yönlere araç girişleri durduruldu.

Kayseri- Erciyes Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

Kayseri-Erciyes Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar, sis ve tipi nedeniyle saat 18.15 itibariyle Hisarcık Taşmekan mevkiinden, Hacılar mevkiinden ve Develi mevkiinden çift yönlü olarak tüm araç trafiğe kapatıldı" denildi. - KAYSERİ

