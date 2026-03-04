Erciyes yolu yağış nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
Kayseri-Erciyes Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar, sis ve tipi nedeniyle saat 18.15 itibariyle Hisarcık Taşmekan mevkiinden, Hacılar mevkiinden ve Develi mevkiinden çift yönlü olarak tüm araç trafiğe kapatıldı" denildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı