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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Akın tarafından Kayseri Devlet Hastanesi personeline "Gastrostomi, Enteral ve Parenteral Beslenme Kararında Zamanlama: Hangi Hastada, Ne Zaman?" konulu eğitim verildi.

Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve personelin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Kayseri Devlet Hastanesi'nde hizmet içi eğitimleri devam ediyor. Eğitim kapsamında, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Akın tarafından Kayseri Devlet Hastanesi personeline "Gastrostomi, Enteral ve Parenteral Beslenme Kararında Zamanlama: Hangi Hastada, Ne Zaman?" konulu eğitim verildi.

Eğitimde, hastaların klinik durumlarına uygun beslenme yöntemlerinin belirlenmesi, beslenme desteğine başlanmasında doğru zamanlamanın önemi ve hasta odaklı beslenme yaklaşımları ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı