Kayseri Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü için farkındalık etkinliği düzenlendi

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Kayseri Devlet Hastanesi'nde 26 Ekim Hasta Hakları Günü kapsamında, Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl, hastane idarecileri ve hasta hakları biriminin katılımıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, hastaneye sağlık hizmeti almak için başvuran hastalar ve hasta yakınları ziyaret edilerek hasta hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmeler yapıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ayrıca hasta ve hasta yakınlarının görüş, öneri ve talepleri dinlenerek karşılıklı iletişimin ve hasta memnuniyetinin önemine dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada, "Kayseri Devlet Hastanesi olarak, hasta haklarına saygılı, güvenilir ve insan odaklı sağlık hizmeti sunma anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı