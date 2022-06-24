Kayseri'den 180 kişi kutsal topraklara gitti

İki yıl aradan sonra ilk hac kafilesi uğurlandı

KAYSERİ - Diyanet İşleri Başkanlığının, 2022 Yılı Hac Organizasyonu ile Kayseri'den hacca gidecek olan ilk hac kafilesi düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Pandeminin sona ermesinin ardından 2 yıl aradan sonra kutsal topraklara gidecek olan 180 hacı adayı için Ahmet İnci Camii önünde uğurlama töreni düzenlendi. İl Müftülüğünce düzenlenen tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra hacı adaylarına seslenen Hacdan Sorumlu Müftü Yardımcısı Yaşar Bolat, Kayseri'den bu yıl 782 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini ifade ederek; "Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki 2 yıldan sonra yeniden bu meydandan kutsal beldeye hac farizalarını yerine getirmek üzere ilimizden mümin kardeşlerimizi yolcu edeceğiz. Bu sene ilimizden şu anda 180 hacı adayımızı uğurlayacağız. 180 hacı adayımıza bir ilçe müftümüzün kafile başkanlığında, 1 kadın görevlimiz ve ve 4 tane din görevlimiz inşallah buradan Mekke'ye, Mekke'den de Medine'ye, tekrar ülkeye dönünceye kadar rehberlik edeceklerdir. Rabbim hem hacılarımıza, hem görevlilerimize kolaylıklar ihsan eylesin. Temmuz'un 2'sinde yine 183 hacı adayımızı Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonuyla uğurlayacağız. Kayseri'de toplamda 782 hacı adayımızı uğurlayacağız. İnşallah seneye 2-3 katını uğurlayacağız" dedi.

Okunan duaların ardından hacı adayları, yakınlarıyla vedalaşarak Mekke'ye gitmek için Erkilet Havaalanı'na gitti.