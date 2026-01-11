Haberler

Pınarbaşı ve Sarız'da eğitime 1 gün ara verildi

Pınarbaşı ve Sarız'da eğitime 1 gün ara verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde yoğun kar yağışından dolayı oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Pınarbaşı ve Sarız Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerde yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 Ocak tarihinde eğitime 1 gün ara verileceği bildirildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personeller de aynı gün idari izinli sayılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır

Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
16 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı, serbest kalma bedeli tam 100 milyon euro

Profesyonel sözleşmeyi imzaladı, serbest kalma bedeli 100 milyon euro
Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi! Ederson'un eşi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı

Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girip maç izledi
Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır

Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır
Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası
Manchester United'a FA Cup'ta şok! 44 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

Manchester United'a bir şok daha! 44 yıl sonra bir ilk