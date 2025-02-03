Kayseri'de Yasa Dışı Avcılar Yakalandı
Kayseri'de yapılan kontrollerde, yasa dışı av yapan 3 kişiye ceza kesildi. Ele geçirilen av hayvanları ve av ekipmanları incelendi.
Kayseri'de yaşa dışı av yapan 3 kişiye işlem yapıldı.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı av koruma ekiplerinin yaptığı koruma kontrol esnasında, yasa dışı av yapan 3 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ceza yazıldı. Kentin çeşitli noktalarında yapılan denetimlerde yasa dışı av yaptıkları belirlenen şahısların av esnasında vurmuş oldukları 4 adet av hayvanına, 1 adet canlı mühreye, 1 adet saka kuşu yakalamakta kullanılan ses cihazına ve 2 adet takoz bulunmayan av tüfeğine de el konuldu. - KAYSERİ