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Kayseri'de Yasa Dışı Avcılar Yakalandı

Kayseri'de Yasa Dışı Avcılar Yakalandı
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Kayseri'de yapılan kontrollerde, yasa dışı av yapan 3 kişiye ceza kesildi. Ele geçirilen av hayvanları ve av ekipmanları incelendi.

Kayseri'de yaşa dışı av yapan 3 kişiye işlem yapıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı av koruma ekiplerinin yaptığı koruma kontrol esnasında, yasa dışı av yapan 3 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ceza yazıldı. Kentin çeşitli noktalarında yapılan denetimlerde yasa dışı av yaptıkları belirlenen şahısların av esnasında vurmuş oldukları 4 adet av hayvanına, 1 adet canlı mühreye, 1 adet saka kuşu yakalamakta kullanılan ses cihazına ve 2 adet takoz bulunmayan av tüfeğine de el konuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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