Tomarza'da vatandaşlar trafik ve dolandırıcılık konularında bilgilendirildi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde polis ekipleri, vatandaşlara trafik kanunlarındaki değişiklikler ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı. Broşür dağıtımı ile yapılan çalışmada, trafik güvenliği ve kişisel güvenlik önlemleri vurgulandı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, vatandaşlar trafik ve dolandırıcılık konularında bilgilendirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Tomarza İlçe Emniyet Amirliğine bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından vatandaşlara trafik kanunundaki değişiklikler ile nitelikli dolandırıcılık konularında genel bilgilendirme yapılarak broşür dağıtımı gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada özellikle son dönemde güncellenen trafik cezaları hakkında bilgi verilirken, bilişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Vatandaşların hem trafik güvenliği hem de kişisel mağduriyetlerin önlenmesi adına kurallara riayet etmeleri ve şüpheli durumlarda güvenlik birimlerine başvurmaları istendi.

Kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın güvenliği için bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
