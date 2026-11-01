Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı 301 kuş türüyle sonbaharda ziyaretçi çekiyor

KAYSERİ'de bulunan, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı'na gelen ziyaretçiler, sonbaharda da kuşları gözlemleme fırsatı buluyor.

Kayseri'de 2006 yılında 'milli park' ilan edilen, 24 bin 357 hektarlık alana sahip, tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir yerlerden Sultan Sazlığı, 301 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı sınırları içinde bulunan sazlığa gelen misafirler parkurlarda yürüyüş yaparak kuşları gözlemliyor. Doğaseverlerin ve fotoğrafçıların da gözdesi haline gelen milli park, sonbaharın renklerine büründü. Bölgedeki yeşilbaş ördekler ise görsel şölen oluşturdu. O anlar havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı