Kayseri'de STEM Çalıştayı başladı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, YEĞİTEK Şubesi STEM Proje Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Kayseri Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı" bugün başladı. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan çalıştay, 6-9 Nisan tarihleri arasında dört gün boyunca devam edecek.

Çalıştayın açılış programı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi İl Kütüphanesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda STEM eğitiminin önemi, eğitimde dönüşüm sürecindeki yeri ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri kazanmasındaki rolü vurgulandı. Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, STEM yaklaşımının eğitim sistemine kattığı yeniliklere dikkat çekerek, öğretmenlerin bu alandaki yetkinliklerinin artırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Esen, "Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının bütüncül şekilde ele alındığı STEM eğitimi, öğrencilerimizin problem çözme, eleştirel düşünme ve üretme becerilerini geliştirmektedir. Bu tür çalışmalarla öğretmenlerimizin donanımını güçlendirerek eğitimde kaliteyi daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz" dedi.

4 gün sürecek program kapsamında katılımcı öğretmenler; STEM projeleri tasarlama, prototip geliştirme ve öğrenme senaryoları oluşturma gibi başlıklarda atölye çalışmalarına katılacak. Ekip çalışması ve üretim odaklı yürütülecek etkinliklerde öğretmenler, kendi projelerini geliştirerek uygulamaya dönük çıktılar elde edecek. Program sonunda hazırlanan projelerin sunularak değerlendirilmesi planlanırken, çalıştayın Kayseri'de STEM alanında farkındalık oluşturması ve eğitimde yenilikçi yaklaşımların yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
