Kayseri'de Regaib Kandili'nde Vatandaşlar Camilere Akın Etti

Kayseri'de üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaib Kandili'nde vatandaşlar ibadet etmek için camilere koştu.

Büyük, küçük, yaşlı, genç her yaştan insan Regaib Kandili'nde ibadet etmek için camilere akın etti. Kayserili vatandaşlar başta Hunat Camii, Cami Kebir, Bürüngüz Cami, Gülük Cami, Hacı Kılıç Camii, Kurşunlu Cami ve Hulusi Akar Camii olmak üzere birçok camide dua etmek için ellerini semaya açtı.

Vatandaşlara cami girişinde ve çıkışında lokum ve kandil simidi dağıtıldı. - KAYSERİ