Haberler

Kayseri'de Personel Servislerine Denetim: 8 Araç Trafikten Men Edildi

Kayseri'de Personel Servislerine Denetim: 8 Araç Trafikten Men Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri, personel servis araçlarına yönelik gerçekleştirdikleri denetimlerde 95 aracı kontrol etti ve 8 aracı trafikten men etti.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından personel servislerine denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 95 servis kontrol edilirken, 8 servis trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri personel servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde; toplam 95 personel servisi kontrol edilirken, 15 servis aracına ilgili mevzuat hükümlerine aykırılıklar nedeniyle işlem yapıldı.

Öte yandan ekipler 8 servis aracını trafikten men etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kişi 5 günde topladı, çuvalı 22 bin TL'ye satıldı

İki kişi 5 günde topladı, çuvalı dudak uçuklatan fiyata satıldı
İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'ye bomba talep: Ocak'ta bize gönderin

Fenerbahçe'ye bomba talep: İrfan'ı ocak ayında bize verin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.