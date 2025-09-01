Kayseri'de Öğrencilere Ücretsiz Tıraş Hizmeti

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Dadaloğlu Mahalle Muhtarı Ömer Yılmaz öncülüğünde öğrenciler ücretsiz tıraş edildi.

Dadaloğlu Mahalle Muhtarı Ömer Yılmaz öncülüğünde hayırsever iş adamı Muhammed Cengiz'in destekleri ile mahallede bulunan bütün öğrenciler ücretsiz tıraş edildi. 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Dadaloğlu Mahalle Muhtarı Ömer Yılmaz ve işadamı Muhammed Cengiz'in destekleri ile mahalleye berberler getirildi. Okul binasında gelen bütün öğrenciler ücretsiz tıraş edildi.

Öğrenciler ve veliler; örnek davranışları için Muhtar Yılmaz ve işadamı Cengiz'e teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ