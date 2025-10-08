Kayseri'de Muhtarlara Afet Eğitimi Verildi

Kayseri'de, Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi kapsamında 100 muhtara afet eğitimi verildi.

Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi kapsamında AFAD İl Müdürlüğü tarafından kentte görev yapan 100 muhtara afet eğitimi verildi. Uzmanlar tarafından verilen eğitimde muhtarlara insani yardım, yangın ve enkazda canlı çıkarma ile çadır kurma anlatıldı. Eğitim ile ilgili konuşan AFAD İl Müdürü Rifat Genç, "Bugün burada Türkiye'de başlatmış olduğumuz eğitim seferberliğinin bir ayağı olan 'Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor' projesi kapsamında eğitimler düzenliyoruz. Bugün burada da 40'a yakın muhtarımız bir haftalık eğitimlerine başladılar. Bizim bunu yapmaktaki amacımız aslında Türkiye'de afet farkındalık eğitimlerini üst seviyeye çıkarmak, okullarımızda iş yerlerinde, ailelerde biz bu eğitimleri veriyoruz. Ama biliyoruz ki afetlerde en çok müdahale eden bu sorunun en baştaki kaynağı afet olmadan çözecek kişilerin de muhtarlar olduğu bilinciyle çok değerli muhtarlarımıza da Kayseri özelinde başlatmış olduğumuz eğitim furyasının bugün 4'üncü ayağındayız. Merkezdeki mahalle muhtarlarından toplam sayımız 100'e çıkıyor ve 100 tane muhtarımızı destek AFAD gönüllüsü yapacağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Levent Karakaya da, "Bizim buradaki amacımız bir farkındalık oluşturabilmek. Biliyorsunuz 6 Şubat depremlerini yaşadık. Dolayısıyla bizim her zaman buna hazırlıklı ve tedbirli olmamız gerekiyordu. Biz de Kayseri Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği olarak Vali'miz Gökmen Çiçek'in de destekleriyle beraber bu eğitimlere başladık. Mahallelerdeki olabilecek bütün olaylarda ilk başta bizimle karşı karşıya kalınıyor. Devletin yetkili birimleri gelene kadar biz orada yeri geliyor devlet, yeri geliyor millet oluyoruz. Devlet ve milleti birleştiren insanlarız. Biz kriz anında krizin parçası değil, krizi çözen insanlar olmak istiyoruz. Mahallemizde risk analizleri yaparak en azından tedbirimizi alıp daha tedbirli mahalleler oluşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.