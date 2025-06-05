Kayseri'de Kene Isırmasıyla İlgili Üzücü Olaylar Yaşandı

Kayseri'de Kene Isırmasıyla İlgili Üzücü Olaylar Yaşandı
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir kişi kene ısırması sonucu hayatını kaybetti. Aynı ilçede başka bir vatandaş da kene ısırması şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir kişinin kene ısırması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ilçeye bağlı Cücün Mahallesi'nde bir vatandaş kene ısırması şikayeti ile hastaneye başvurdu.

Tomarza ilçesine bağlı Şıhbarak Mahallesi'nde Hacı Mehmet Eker (31) kene ısırması sonucunda Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış ve 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Eker, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yaşanan olayın ardından yine ilçeye bağlı Cücün Mahallesi'nde yaşayan Ş.K. (60), kene ısırması şikayetiyle Tomarza Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ş.K., evinde gözlem altına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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