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Kayseri'de Kar Yağışı Nedeniyle Malatya Yolu Trafiğe Kapandı

Kayseri'de Kar Yağışı Nedeniyle Malatya Yolu Trafiğe Kapandı
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Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya ve Kahramanmaraş yolları trafiğe kapatıldı, onlarca tır yolda kaldı. Ekipler, yolda kalan şoförlere gıda yardımında bulundu.

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle Malatya yolu trafiğe kapatılırken, onlarca tır yolda kaldı.

Kayseri'de dün etkisini gösteren kar yağışı, gece saatlerinde şiddetini artırdı. Kar yağışıyla beraber ulaşımda olumsuz etkilenirken, Kayseri-Malatya ve Kayseri- Kahramanmaraş yolu trafiğe kapatıldı ve onlarca tırda yolda kaldı. Mimarsinan Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde kalan tırlar, yolda uzun trafik oluşturdu.

Ekiplerin de yolda kalan şoförlere gıda yardımında bulunduğu belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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