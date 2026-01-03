Kayseri'de mahsur kalan 117 kişi kurtarıldı

Kayseri'de son birkaç gün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan toplam 117 kişi, AFAD başta olmak üzere kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şehirde özellikle son birkaç gündür etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle özellikle Pınarbaşı, Sarız ve Hacılar ilçelerinde trafikte ilerleyemeyen vatandaşlar mahsur kaldı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarıyla hazır halde bekleyen AFAD ve akredite kurtarma ekipleri de olumsuzluk yaşanabilecek bölgelerde tedbirlerini artırdı. Zorlu kış şartlarında mahsur kalan vatandaşların yardımına koşan ekipler, kurtardıkları kişileri yurtlara yerleştirerek güvenliklerini sağladı. Ekipler; mahsur kalan Akkışla'da 1, Bünyan'da 3, Develi'de 28, Hacılar'da 4, İncesu'da 5, Kocasinan'da 12, Melikgazi'de 26, Pınarbaşı'da 8, Sarıoğlan'da 1, Sarız'da 9, Talas'da 14, Tomarza'da 2, Yeşilhisar'da 4 kişiyi kurtardı. - KAYSERİ