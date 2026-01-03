Haberler

Kayseri'de mahsur kalan 117 kişi kurtarıldı

Kayseri'de mahsur kalan 117 kişi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 117 kişi, AFAD ve kurtarma ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı. Zorlu hava koşullarında gerekli tedbirleri alan ekipler, mağdur vatandaşları güvenli bir şekilde yurtlara yerleştirdi.

Kayseri'de son birkaç gün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan toplam 117 kişi, AFAD başta olmak üzere kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şehirde özellikle son birkaç gündür etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle özellikle Pınarbaşı, Sarız ve Hacılar ilçelerinde trafikte ilerleyemeyen vatandaşlar mahsur kaldı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarıyla hazır halde bekleyen AFAD ve akredite kurtarma ekipleri de olumsuzluk yaşanabilecek bölgelerde tedbirlerini artırdı. Zorlu kış şartlarında mahsur kalan vatandaşların yardımına koşan ekipler, kurtardıkları kişileri yurtlara yerleştirerek güvenliklerini sağladı. Ekipler; mahsur kalan Akkışla'da 1, Bünyan'da 3, Develi'de 28, Hacılar'da 4, İncesu'da 5, Kocasinan'da 12, Melikgazi'de 26, Pınarbaşı'da 8, Sarıoğlan'da 1, Sarız'da 9, Talas'da 14, Tomarza'da 2, Yeşilhisar'da 4 kişiyi kurtardı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını duyurdu

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Venezuela'da OHAL ilan edildi: ABD'nin askeri saldırganlığını reddediyoruz

Venezuela'ya kim saldırdı? Hükümetten resmi açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi

Bu görüntüler, Rusya'da değil Türkiye'de çekildi
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

Bir yaş grubuna yasak geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi