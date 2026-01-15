Haberler

Traktör arkasında kayak keyfi

Traktör arkasında kayak keyfi
Güncelleme:
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde besici Ramazan Gök, traktörüne bağladığı snowboard ile karın tadını çıkarırken, kırsal bölgelerde yaşayanlar için kış eğlencesi fırsata dönüştü. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu bölgede, hayvancılıkla uğraşan Gök, boş zamanlarını snowboard yaparak değerlendiriyor.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi İnliören köyünde besici Ramazan Gök, traktörün arkasına bağladığı snowboard ile karın keyfini çıkardı.

Kayseri'de etkisini arttıran ve son yağışlar ile yarım metreyi bulan kar kalınlığı özellikle kırsal bölgelerde zorlukların yanısıra kar eğlencesini de beraberinde getirdi. Pınarbaşı ilçesi İnliören köyünde hayvancılık ile uğraşan Ramazan Gök, traktörün arkasına bağladığı snowboard ile karın keyfini doyasıya yaşadı. Köy içinde ve çevresinde traktörün arkasına bağladığı snowboard ile dolaşan Gök, fazla aktivenin bulunmadığı köylerinde kar yağışını fırsata çevirdiklerini söyledi.

Sabahları hayvanlarına baktıktan sonra bu şekilde eğlendiklerini söyleyen Ramazan Gök, "Ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Bizim köyde kışlar biraz zor geçiyor. Merkeze uzaklık ve ulaşım konularından dolayı çok fazla aktivitemiz yok. Sabahları hayvanların bakımını yapıyoruz. Sonra da boş zamanımız oluyor. Akşam üzeri yine hayvanlarımız ile ilgilenmek üzere ahıra giriyoruz. Sabah ile akşam arasındaki bu boşluğu değerlendirmek istedik. Amcamın oğlu Yusuf hafta sonları Erciyes'te kayak yapıyor. Kayak takımlarını ve snowboardını köye getirdi. Bizde boardı traktörün arkasına takarak kaydık. Çok eğlenceli oldu" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
