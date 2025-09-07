Kayseri'de Kanlı Ay Tutulması Coşkusu

Yılın en görkemli gök olaylarından biri kabul edilen "Kanlı Ay" tutulması, Kayseri'den de vatandaşlar tarafından izlendi. Ay'ın kızıllaşmasını izlemek isteyen vatandaşlar pikniğe koştu.

Ay'ın tamamen Dünya'nın gölgesine girmesiyle, Kanlı Ay tutulması gerçekleşti. Akşam 20.30'da başlayan "Kanlı Ay" tutulması Kayseri'den de görüntülendi. Yılın en görkemli gök olaylarından biri kabul edilen Kanlı Ay tutulmasını izlemek isteyen vatandaşlar park ve bahçelere döküldü. Vatandaşlar hem piknik yapıp hem de görkemli gök olayını çıplak gözle izlemenin tadını çıkardı. Öte yandan muhteşem tutulma fotoğraf makineleriyle görüntülendi.

Kanlı Ay tutulmasını çıplak gözle izlemenin çok güzel olduğunu dile getiren Mustafa Şahin, "Daha önceden güneş tutulmalarını gördük. Kanlı ayda gerçekten çok güzelmiş. Şu anda bulutlar biraz kapatıyor ama izlemeye devam edeceğiz. Kanlı ayı izlemeye geldik. Doğa olayları güzel şeyler. Bu konularda bilgi sahibi olmakta lazım. Kanlı ayı ilk defa gördüm. Misafirlerimizle beraber izlemek için geldik" dedi.

Kanlı Ay'ı izlemek için arkadaşlarıyla piknik yapmaya gelen Meryem Sude Ceren de, "Kanlı Ayı bende ilk defa görüyorum. Gerçekten çok güzel görünüyor" ifadelerini kullandı.

Esmanur Kuşkaya ise, "Birkaç gün öncesinden Kanlı Ay olacağına dair haberimiz vardı. Bizde bugüne özel bir piknik ayarladık. Gelelim özellikle izleyelim diye. Ay çok güzel gözüküyor. Samimi bir ortamımız var. Ay da bize eşlik ediyor" şeklinde konuştu. - KAYSERİ