Kayseri'de Kamu Hizmetleri İstişare Toplantısı Yapıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında 'Genel Değerlendirme ve İstişare Toplantısı' yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya vali yardımcıları ve ilçe kaymakamları katıldı. Toplantıda il genelindeki kamu hizmetlerinin etkinliği ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı. Vali Gökmen Çiçek; "Kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaları titizlikle sürdüreceğiz. Kamu kurumlarımız vatandaşlarımıza hizmet etmek için var. Her zaman bu bilinçle hareket edeceğiz, aksamaya meydan vermeyeceğiz" dedi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - KAYSERİ