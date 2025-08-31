Kayseri'de Jandarma'nın Tanıtımı Yapıldı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kumsmall AVM'de stant açarak jandarmayı tanıttı. Vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısım Amirliği, JAK ve PAMİT timleri ve köpek unsurlarınca jandarmanın tanıtımı amacıyla faaliyet gerçekleştirildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kumsmall AVM'de stant açılarak, jandarma tanıtıldı. Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetine pek çok vatandaş ilgi gösterdi. - KAYSERİ

