Kayseri'de İsrail Ordusuna Tepki Gösterildi

Kayseri'de vatandaşlar İsrail ordusunun Filistin'e yardım götüren Sumud Filosu'na müdahalesine tepki gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar İsrail aleyhine slogan attı.

İsrail'e ait yaklaşık 20 savaş gemisinin Küresel Sumud Filosu'na 7 ila 20 mil uzakta olduğu ve filodakilerin muhtemel bir müdahaleye hazırlık amacıyla yüksek alarm durumuna geçtiği bildirildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu ilerleyişine devam ederken, İsrail filoyu engellemek için harekete geçti. İsrail'e ait yaklaşık 20 savaş gemisinin Küresel Sumud Filosu'na 7 ila 20 mil uzakta olduğu ve filodakilerin muhtemel bir müdahaleye hazırlık amacıyla yüksek alarm durumuna geçtiği bildirildi. Filodaki aktivistler, 1 saat içinde İsrail müdahalesi beklediklerini aktardı. Aktivistler, müdahaleye hazırlık olarak can yeleklerini giyerek bulundukları gemilerin güvertelerinde toplandı. Aktivistler, İsrail müdahalesinde şiddet kullanmayacaklarını ifade etti.

Kayseri'de de vatandaşlar, İsrail ordusunun Filistin'e yardım götüren Sumud Filosu'na müdahalesine tepki gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan onlarca vatandaş, İsrail aleyhine slogan attı. Vatandaşlar ellerini semaya açarak, Filistin'e dua etti.