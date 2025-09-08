Haberler

Kayseri'de İlköğretim Haftası Kutlandı

Kayseri'de İlköğretim Haftası Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 2025-2026 Eğitim Yılı'nın başlaması ve İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma töreni, ilçe milli eğitim müdürü ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 2025-2026 Eğitim Yılı'nın başlaması ve İlköğretim Haftası kutlama programı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Çelenk sunma programı Tomarza Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Programa Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt'un yanı sıra şube ve okul müdürleri, STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt'un çelenk sunması ve sonrasında saygı duruşunda bulunulması ile İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Öğrencilerden Ayşe Ece Şenel'in 'İlköğretim Hafası' şiirinin okunması ve Tomarza Zekiye Canpolat İlkokulu öğrencilerinin halk oyunu gösteri ile program son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gitti

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Kulin'in yıkan haber: Acımın tarifi yok

Usta yazarı yıkan haber: Acımın tarifi yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.