Kayseri'de İlköğretim Haftası Kutlandı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 2025-2026 Eğitim Yılı'nın başlaması ve İlköğretim Haftası kutlama programı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Çelenk sunma programı Tomarza Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Programa Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt'un yanı sıra şube ve okul müdürleri, STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt'un çelenk sunması ve sonrasında saygı duruşunda bulunulması ile İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Öğrencilerden Ayşe Ece Şenel'in 'İlköğretim Hafası' şiirinin okunması ve Tomarza Zekiye Canpolat İlkokulu öğrencilerinin halk oyunu gösteri ile program son buldu. - KAYSERİ