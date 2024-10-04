Kayseri'de Hayvanları Koruma Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Anadolu Harikalar Diyarı ve okullarda hayvan sevgisi ve hakları konusunda farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Veteriner Hekim Özlem Bozkurt tarafından katılımcılara, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nün hayvanların yaşam hakkına saygı duymak, onların yaşam alanlarına müdahale etmemek ve evde beslenen hayvanlara merhametli davranmak için önemli bir gün olduğu vurgusu yapıldı. Ayrıca kedi - köpek maması, mama kabı gibi hediyeler ücretsiz olarak dağıtıldı. Çocuk dergileri, haftalık ders cetvelleri, el broşürleri gibi materyaller de etkinlik çerçevesinde gün boyunca ziyaretçilere sunuldu.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, 1931 yılında Floransa'da toplanan Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu tarafından ilan edildi. Bugün, dünyada yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkat çekmek, hayvanların haklarını vurgulamak ve insanları hayvanların refahı konusunda bilinçlendirmek için bir fırsat sunmaktadır - KAYSERİ