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Kayseri'de Hava Sıcaklıkları Eksi 23 Dereceye Düştü

Kayseri'de Hava Sıcaklıkları Eksi 23 Dereceye Düştü
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Kayseri'de hava sıcaklığı gece saatlerinde rekor seviyede düşerek Pınarbaşı ilçesinde eksi 23 dereceyi buldu. Süs havuzları buz tuttu, vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

Kayseri'de hava sıcaklıkları gece saatlerinde rekor seviyede düşerken süs havuzları buz tuttu. Kayseri'nin en soğuk bölgesi eksi 23 ile Pınarbaşı ilçesi oldu.

Kayseri'de hava sıcaklıkları dün akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düştü. Vatandaşlar sabah araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, soğuklar nedeniyle şehir meydanında bulunan Mimar Sinan Parkı'ndaki süs havuzları buz tuttu. Öte yandan, Kayseri'nin en soğuk bölgesi eksi 23 derece ile Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarsu köyü olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Pınarbaşı'nın Çevrik köyü eksi 21.7, Sarız'ın Yedioluk köyü eksi 21.4, Tomarza ilçesi eksi 19.8, Talas Kabmer köyü eksi 18.2, Erciyes Kayak Merkezi ise eksi 17.9'u gördü. Kayseri'nin merkez ilçelerinde ise soğuk hava Bünyan'da eksi 14.1, İncesu eksi 11.6, Hacılar eksi 11.7, Melikgazi eksi 11, Develi eksi 10.1, Talas eksi 9.8'e kadar ulaştı.

Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için uyarıda bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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