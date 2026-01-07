Haberler

Kayseri 133 vatandaş uyuşturucu konusunda bilgilendirildi

Güncelleme:
Kayseri'de gerçekleştirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında, uyuşturucu ile mücadele konusunda 133 anne ve anne adayı eğitildi. Emniyet Müdürlüğü, gençleri uyuşturucudan koruma mücadelesinin süreceğini vurguladı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde 133 anne ve anne adayı uyuşturucu konusunda bilgilendirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde bilgilendirme çalışması yapıldı. Ekipler tarafından Ayşe Halil Yıldız, Hatice Tanç ve Yeni Mahalle Kur'an Kursu kursiyerlerine ve Kayseri Gıda Kontrol Merkezi çalışanlarına yönelik toplam 133 anne ve anne adayı uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gençlerimizi ve vatandaşlarımızı uyuşturucudan uzak tutmak için sürdürdüğümüz mücadele kesintisiz devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

500

