Kayseri'de Elektrikli Scooter Kazası Gülümsetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde elektrikli scooter ile ilerleyen 2 kişi, yol kenarında duran çöp konteynerine çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza, görenleri güldürdü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent Mahallesi'nde Kocasinan Caddesi üzerinde elektrikli scooter ile ilerleyen 2 kişi, yol kenarında duran çöp konteynerine yavaş şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 kişide scooterdan düşerken, kazada yaralanan olmadı. Scooter ile ilerleyen şahısların etrafında hiçbir olmamasına karşın düz şekilde ilerleyerek, konteynera çarpması kazayı görenleri güldürdü. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - KAYSERİ