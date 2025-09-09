Haberler

Kayseri'de Elektrikli Scooter Kazası Gülümsetti

Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde elektrikli scooter ile ilerleyen iki kişi, yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Kazada yaralanan olmadı, görüntüler izleyenleri güldürdü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent Mahallesi'nde Kocasinan Caddesi üzerinde elektrikli scooter ile ilerleyen 2 kişi, yol kenarında duran çöp konteynerine yavaş şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 kişide scooterdan düşerken, kazada yaralanan olmadı. Scooter ile ilerleyen şahısların etrafında hiçbir olmamasına karşın düz şekilde ilerleyerek, konteynera çarpması kazayı görenleri güldürdü. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
