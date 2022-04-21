Kayseri'de 'Ebeler Haftası' kutlanıyor

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Şehir Hastanesi Perinatoloji Servisi'nde ebe olarak görev yapan Özlem Eroğlu, 21-28 Nisan Ebeler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamasında, "Bir doğum ile aileyi, bir aile ile dünyayı değiştirebilecek güçte olan sağlık sistemimizin göz bebeği ebelerimizdir" dedi.

Ebelerin doğumdan sonra anneye destek olduklarını söyleyen Eroğlu, "21-28 Nisan Ebeler Haftası olarak kutlanmaktadır. Bir ülkenin huzur, mutluluk ve geleceğinin en önemli teminatlarından birisi de sağlıktır. Sağlıklı bir toplum sağlıklı bireylerden oluşur. Tarihin en eski mesleklerinden biri olan ebelikte sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında önemli rol oynar. Doğum öncesinde ve doğum sonrasında aileye destek olarak ve onları eğiterek sağlıklı nesillerin oluşmasına katkı sunarlar. Bir bebeğin dünyaya geldiği o anda anneye ve aileye destek olarak profesyonel bir meslek icra ederler" dedi.

Özlem Eroğlu, ebeliğin insanlığın var olmasından itibaren başladığını belirterek, "Ebelik insanlığın var oluşu ile başlar. Ebeler kadının, ailenin ve toplumun sağlık danışmanlarıdır. Doğum öncesi ve sonrasında ailelerin yanında yer alarak onları eğiterek sağlıklı nesiller oluşmasına katkıda bulunurlar. Dünyada ve ülkemizde her geçen gün daha büyük önem kazanan ebelik yaşamın başlangıcını elinde ilk tutan kişi ve dünyaya atılan adımın ilk öncüsüdür. Bir doğum ile aileyi, bir aile ile dünyayı değiştirebilecek güçte olan sağlık sistemimizin göz bebeği ebelerimizdir. Ağır fedakarlıklar içinde görev ve sorumluluklarını yerine getiren sevgili ebelerimizin tüm dünyada ve ülkemizde 21-28 Nisan arası olan Ebeler Haftası'nı kutlarım" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel