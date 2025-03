Kayseri'de Down Sendromu Farkındalık Günü Programı Düzenlendi

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Çocuk Gelişim Birimi tarafından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Konferans Salonu'nda 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü programı düzenlendi.

Düzenlenen programa Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, SBÜ Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, Hastane Yöneticileri, Özkar Özel Uygulama Okulu Müdür Yardımcısı Kübra Çavuş ve Öğretmenleri, hastanehekimleri ve tüm personel katılım sağladı.

Programda konuşan Başhekim Prof. Dr. İbrahim Özcan, "Bugün; sevginin, saflığın, neşenin en içten ve en özel halini paylaşmak için bir araya geldik. Down sendromlu çocuklarımızın renkli dünyalarına bir kapı aralayacağımız bu özel günde, onların eşsiz güzelliklerini ve bize kattıkları değerleri bir kez daha hatırlamak için buradayız. Programın hazırlanmasında emeği geçen hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Çocuk Gelişim Birimimize ve bize destek veren Özkar Özel Eğitim Kurumu Hocalarımıza ve öğrencilerine teşekkür ediyor, hepinize hoşgeldiniz diyorum. Down sendromu, fazla bir kromozom değil, sadece genetik bir farklılıktır; ancak bu fazladan bir sevginin, neşenin ve samimiyetin simgesidir. Bu çocuklarımız hayata büyük bir coşkuyla sarılır, her anı bir kutlamaya dönüştürür ve etraflarına koşulsuz sevgi saçarlar. Hepimize örnek niteliğinde öyle güzel özellikleri var ki, örneğin bir çocuk saflığı ile doğru olup, yalan söylememeleri gibi. Onların saf kalpleri, içten gülüşleri ve engelsiz sevgileri, hepimize hayatın en önemli derslerini verir: Sevmek, paylaşmak ve her anın kıymetini bilmek. Bugün burada, onların yeteneklerini, başarılarını ve ışıltılarını hep birlikte göreceğiz. Bu etkinliğimiz, onların sosyal hayatta daha fazla yer almaları, kendilerini ifade etmeleri ve toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olduklarını bir kez daha göstermek için bir fırsat. Gelin, bugün onların gözlerindeki ışığı birlikte hissedelim, kalplerindeki sevgiye ortak olalım ve onlara ve fedakar ailelerine 'Siz bizim için değerlisiniz!' mesajını verelim. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan herkese yürekten teşekkür ediyor, hepinize, Down sendromlu çocuklarımızın dünyasına hoşgeldiniz diyorum" dedi.

Konuşmanın ardından program çocukların gösterileri ve Gelişimsel Pediatri Uzmanı Dr. Derya Ay ve Çocuk Gelişim Uzmanı Hande Ataç'ın sunumlarıyla devam etti. Son olarak çocuklar tarafından yapılan resim ve çorap boyama sergisinin gezilmesiyle program sona erdi. - KAYSERİ