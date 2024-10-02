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Kayseri'de 'Direnişe Selam, Siyonizme Lanet' Yürüyüşü Düzenlenecek

Kayseri'de 'Direnişe Selam, Siyonizme Lanet' Yürüyüşü Düzenlenecek
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Kayseri Filistin Dayanışma Platformu, 5 Ekim Cumartesi günü, İsrail katliamlarını protesto etmek ve Filistin Direnişi'ne destek olmak amacıyla yürüyüş düzenleyecek.

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu tarafından 5 Ekim Cumartesi günü 'Direnişe Selam, Siyonizme Lanet' yürüyüşü yapılacak.

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu tarafından 1 yılı dolduran İsrail katliamlarını protesto etmek ve 365. gününde Filistin Direnişi'ne destek olmak için 5 Ekim Cumartesi günü saat: 13.00'de Direnişe Selam, Siyonizme Lanet Yürüyüşü düzenlenecek.

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş, Emirgan Parkı önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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