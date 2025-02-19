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Kayseri'de Çocuk Kardan Adamı İçin Cenaze Namazı Kıldı

Kayseri'de Çocuk Kardan Adamı İçin Cenaze Namazı Kıldı
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Kayseri'de 8 yaşındaki Mehmet Han Demirdoğan, yaptığı kardan adamın başka bir çocuk tarafından yıkılmasının ardından büyük bir üzüntü yaşayarak cenaze namazı kıldı. Ailesinin kaydettiği bu duygu dolu anlar, izleyenleri etkiledi.

Kayseri'de bir çocuğun yaptığı kardan adamının yıkıldığını görünce cenaze namazı kılması görenleri duygulandırdı.

Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Mehmet Han Demirdoğan, oturdukları apartmanın bahçesine kar adam yaptı. Bir süre sonra bahçeye giren başka bir çocuk kardan adamı tekme atarak yıktı. Akşam saatlerinde eve gelen Demirdoğan, kardan adamının yıkıldığı görünce büyük üzüntü yaşadı. Kardan adamın yanına giden Mehmet Han, cenaze namazı kıldı. O anlar da küçük çocuğun ailesi tarafından kaydedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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