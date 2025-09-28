Kayseri'de Çifte Düğün İle Bacanak ve Elti Oldular

Kayseri'de bir ağabey ve erkek kardeşi, abla ve kız kardeşiyle dünya edine girdi. Evlenen kardeşler birbirlerine bacanak ve elti oldu. Damat Uğur Öner, "Kardeşim beni sinirlendirirse bacanağım olur" dedi.

Kayseri'de bir ağabey ve erkek kardeşi, abla ve kız kardeşiyle dünya edine girdi. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen çifte düğünde ağabey ve kardeşi birbirlerine bacanak olurken, abla ve kız kardeşi ise elti oldu. İki aileden 2 çiftin çıktığı düğünde gelinler ve damatlar doyasıya eğlendi. Ağabeyiyle yoluna bacanak olarak devam edeceğini aktaran Murat Örer; "Mutluyum ve huzurluyum. İçimde ayrı bir heyecan ve sevinç var. Eşimle iş ortamında karşılaştık. Kendi aramızda tanışma oldu. Daha sonra bu zamana kadar geldik. Ağabeyim bu zamana kadar can yoldaşım oldu. Artık bacanağımla devam edeceğim. Bu yaşadığımızda çok ayrı bir duygu. Başka çiftlere de nasip olur inşallah" ifadelerini kullandı. Murat Örer'in eşi Aşkın Örer ise çok mutlu olduğunu, eşiyle iyi ki evlendiğini ve kardeşinin de artık eltisi olacağını söyledi.

"Bacanaklığı kimseye kaptırmadım"

Kardeşine kendisini sinirlendirdiği zaman 'bacanak' diye hitap edeceğini belirten ağabey Uğur Örer de, "Çok mutluyum. Benimle evlendiği için eşime çok teşekkür ederim. Eşimle kardeşim Murat'ın eşiyle aile tanışmasında tanıştık. Baktım kendisi çok güzel ve efendi, ben de baktım ve 'bacanaklığı kimseye kaptırmayalım' dedim. 'Hem bacanak olalım hem de kardeş olalım' dedim. Öyle bir duruma geldik. Mutluyum, bacanaklığı da kardeşliği de kimseye kaptırmadım. Aşkı da kimseye kaptırmadım. Kardeşime yerine göre hitap edeceğim. Beni çok sinirlendirirse bacanağım olur. Bana borç para verirse de kardeşim olur" şeklinde konuştu.

Uğur Öner'in eşi Gözdenur Örer ise "Çifte düğün yapıyoruz. Çok mutluyuz. Ablamla artık elti oluyoruz. Ablam her zaman ablamdır. Ablam başımın tacıdır. Onu çok seviyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ