Kayseri'de Bulduğu Parayı Polise Teslim Eden Suriyeli Genç Takdir Topladı

Kayseri'de Bulduğu Parayı Polise Teslim Eden Suriyeli Genç Takdir Topladı
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Kayseri'nin Develi ilçesinde sokakta bulduğu 9 bin 600 TL'yi polise teslim eden 14 yaşındaki Suriyeli Muhammed Nabhan, sahibine ulaştırılmasıyla örnek bir davranış sergiledi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde sokakta gezerken para bulan Suriyeli Muhammed, bulduğu parayı polise teslim etti.

Develi ilçesinde ikamet Eden 14 yaşındaki genç Muhammed Nabhan, Fenese Aşağı Mahallesi Deli Değirmen sokakta gezerken yol üzerinde 9 bin 600 TL buldu. Genç bulduğu parayı polise teslim ederken, ekipler kameraları inceleyerek paranın sahibinin M.Ö. olduğunu tespit etti. 9 bin 600 TL eksiksiz olarak sahibine teslim edilirken, Suriyeli genci davranışı takdir topladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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