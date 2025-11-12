Kayseri'de Boşanma Davası İçin Tek Kişilik Eylem

Kayseri'de boşanma davası 2019 yılından bu yana devam eden Doğan Bilgiç, yaptığı tek kişilik eylemde boşanmak ve çocuklarının koruma altına alınmasını istediğini belirtti.

2019 yılından bu yana boşanma davasının devam ettiğini belirten Doğan Bilgiç, Mimar Sinan Parkı'na gelerek pankart açtı. Burada hem boşanmak hem de annelerinde kalan çocuklarının koruma altına alınmasını istediğini ifade eden Bilgiç, "Delil sunduğum halde görmezden geliniyor, dilekçe sunduğumuz halde okunmuyor. Bu davada çocuklara karşı işlenen birden çok suç var. Neden bu suçlar görmezden geliniyor? Hem koruma kararı alıyorlar hem de beni tehdit edebiliyorlar. Buradan eşime de sesleniyorum; hodri meydan. Dök neyin varsa, ben de geleyim eteğimdekileri dökeyim. Lütfen çocuklarımı koruma altına alın. Bir baba olarak size yalvarıyorum" dedi.

Bilgiç, bir süre sonra olaysız şekilde parktan ayrıldı. - KAYSERİ