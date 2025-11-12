Haberler

Kayseri'de Boşanma Davası İçin Tek Kişilik Eylem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2019 yılından bu yana süren boşanma davası nedeniyle Kayseri'de Mimar Sinan Parkı'nda tek kişilik eylem yapan Doğan Bilgiç, boşanma ve çocuklarının koruma altına alınması talebinde bulundu.

Kayseri'de boşanma davası 2019 yılından bu yana devam eden Doğan Bilgiç, yaptığı tek kişilik eylemde boşanmak ve çocuklarının koruma altına alınmasını istediğini belirtti.

2019 yılından bu yana boşanma davasının devam ettiğini belirten Doğan Bilgiç, Mimar Sinan Parkı'na gelerek pankart açtı. Burada hem boşanmak hem de annelerinde kalan çocuklarının koruma altına alınmasını istediğini ifade eden Bilgiç, "Delil sunduğum halde görmezden geliniyor, dilekçe sunduğumuz halde okunmuyor. Bu davada çocuklara karşı işlenen birden çok suç var. Neden bu suçlar görmezden geliniyor? Hem koruma kararı alıyorlar hem de beni tehdit edebiliyorlar. Buradan eşime de sesleniyorum; hodri meydan. Dök neyin varsa, ben de geleyim eteğimdekileri dökeyim. Lütfen çocuklarımı koruma altına alın. Bir baba olarak size yalvarıyorum" dedi.

Bilgiç, bir süre sonra olaysız şekilde parktan ayrıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi

Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor

Fener'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı

Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı
Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Mevsimin ilk karı geliyor! Tarih verildi
Jantlarda büyük tehlike! Honda 400 bin aracını geri çağırıyor

Jantlarda büyük tehlike! Honda 400 bin aracını geri çağırıyor
Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz

Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bugün görüşecek

Ankara'da kritik Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Saati de belli oldu
Hülya Avşar'dan yeni hamle: Sahnelerden iş dünyasına

Hülya Avşar'dan sürpriz hamle! Yeni işini duyanlar şaşırdı
Şehidin babası anlattı! Üsteğmen Kandemir'in en büyük hayali yarım kaldı

Şehidin babası anlattı! Üsteğmenin en büyük hayali yarım kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.