Kayseri'de esnaf boğazına şeker kaçan çocuğu heimlich manevrasıyla kurtardı... O anlar kamerada

Kayseri'de boğazına şeker kaçan bir kız çocuğu, nakliyecilik yapan Ferhat Sarıca'nın heimlich manevrasıyla hayata döndürüldü. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'de boğazına şeker kaçan kız çocuğunu nakliyecilik yapan bir esnaf heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kız çocuğunun boğazına şeker kaçan baba, panikle bir nakliyeciye girerek yardım istedi. İş yerinde bulunan nakliyeci Ferhat Sarıca'da çocuğun nefes alamadığını görünce heimlich manevrası uygulayarak, çocuğu kurtarmaya çalıştı. Sarıca'nın müdahalesiyle çocuk boğazına kaçan şekerin çıkmasıyla kurtuldu. Öte yandan, kamera görüntülerinde babanın panikle kucağında çocuğuyla iş yerine girdiği daha sonra da Ferhat Sarıca ile dışarı çıktıkları ve Sarıca'nın heimlich manevrası uygulayarak, çocuğu kurtardığı anlar anbean kaydedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
