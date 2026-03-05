Kayseri'de binlerce öğrenci 'İlk Ders Yeşilay' ile bilinçlendi

1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında Kayseri genelindeki okullarda düzenlenen "İlk Ders Yeşilay" etkinliğiyle öğrenciler bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam ve bilinçli gelecek konusunda bilgilendirildi.

1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında Kayseri'de anlamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi. "İlk Ders Yeşilay" etkinliği çerçevesinde il genelindeki okullarda öğrencilerle bir araya gelinerek bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam ve bilinçli gelecek konularında bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü. Programın merkez etkinliği Behice Yazgan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlendi. Programa Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Birgül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıddık Kaya katıldı. Protokol üyeleri öğrencilerle bir araya gelerek bağımlılıkla mücadelede farkındalığın önemine dikkat çekti.

Etkinlikte Yeşilay Kayseri İl Başkanı Mustafa Demir ve yönetim kurulu üyeleri de öğrencilerle buluşarak Yeşilay'ın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Programda gençlere bağımlılıkların birey, aile ve toplum üzerindeki etkileri anlatılırken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi vurgulandı. Kayseri genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "İlk Ders Yeşilay" etkinliği ile öğrencilerin bağımlılıklara karşı bilinçlendirilmesi ve sağlıklı bir yaşam konusunda farkındalık kazanmaları hedeflendi.

Yeşilay Kayseri Şubesi yetkilileri, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca kurumların değil toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, gençlerin bilinçli ve güçlü bireyler olarak yetişmesi için eğitim çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı