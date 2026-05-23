Kayseri'de tatil dönüşü trafik yoğunluğuna emniyetten önlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunu azaltmak ve kazaları önlemek amacıyla 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında D-260 karayolunda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyrine izin verilmeyeceğini duyurdu. Bozulabilir gıda, ilaç ve akaryakıt taşıyan araçlar ise istisna tutuldu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunun ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla 30 Mayıs saat 13.00 ile 1 Haziran saat 01.00 arasında Kayseri-Kırşehir arasında D-260 karayolunun kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyeceği duyuruldu.

Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda Kurban Bayramı tatili nedeniyle ülkemiz genelinde taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak, trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için; 30.05.2026 Cumartesi günü saat 13.00 'den itibaren 01.06.2026 Pazartesi günü saat 01.00'e kadar D-260 karayolunda Kayseri ilinden Kırşehir iline kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecektir. Ancak, yaş meyve/sebze, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt ürünlerinin tedarik süreçlerinde aksaklıkların yaşanmaması amacıyla bu ürünleri taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle olmak üzere seyirlerine izin verilecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
