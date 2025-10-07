Kayseri'de Aktar: Mevsim Geçişlerinde Bağışıklığa Dikkat

Kayseri'de aktarlık yapan vatandaş, hava sıcaklıklarının karışık olduğu bir mevsimde olunduğunu söyleyerek, "Bitkisel ürünler hasta olmadan önce kullanılmalı" dedi.

Mevsim geçişlerinde sıcaklıkların karışık olduğunu söyleyen aktar Muhammed Hanzala Altun, "Öncelikle artık kavun, karpuz ve dondurmaya bay bay diyoruz. Şimdi ıhlamur, nane-limon, zencefil, nezle ve gribe de 'merhaba' diyoruz. Bunun yanı sıra bu mevsim geçişlerinde daha çok öğlenleri sıcak, öğleden sonra soğuk. Ceket giysek terliyoruz, tişört giysek üşüyoruz. Bunlar için en dikkat edilmesi gereken aylardan birindeyiz. Bunun için de bizim önerimiz bağışıklık sistemine dikkat edilmesi. O da yine C vitamini, ıhlamur, narçiçeği, adaçayı, yaş zencefil tam sezonu şu an daha çok kullanılması gereken ürünlerden bir tanesi. Hasta olmadan değil de öncesinde kullanılırsa daha iyi olur diyoruz" dedi.

Altun, alınacak ürünlerin taze olmasına dikkat edilmesi gerektiğini de vurgulayarak, "Bu zamanlarda havalar karışık olduğundan çok su içilmez hale geliyor. Geceleri camı açamıyoruz gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Bunun için C vitaminin yine bağırsaklara da faydası olduğu için kış meyveleri de çıkmaya başladı artık. Onların tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Hoşaf tarzı gıdaların tüketilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyoruz ve tavsiye ediyoruz. Biz bilen kişilerden ürün alınmasını tavsiye ediyoruz. Taze olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Sezonun ürünlerinin kullanılması gerekiyor. Yine hazır ürünler, C vitamini takviyeleri kullanılabilir ama bilen kişilerden alınmalı. Ürünler temiz ve kaliteli olmalıdır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ