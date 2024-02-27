Kayseri'de Adli Palinoloji Eğitimi Düzenlendi

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) içerisinde bulunan Betül Ziya Eren Genom ve Gen Kök Hücre Merkezi'nde jandarma ekipleri ile birlikte Adli Palinoloji eğitim faaliyeti düzenlendi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve ERÜ Betül Ziya EREN Genom ve Gen Kök Hücre Merkezi iş birliği çerçevesinde, meydana gelen adli olaylarda daha etkin mücadele edebilmek maksadıyla Kriminal Şube Müdürlüğü personeli ve öğretim üyeleri ile birlikte soruşturmalarda Adli Palinoloji üzerine yapılan son çalışmalar ve güncel gelişmeler, olay yerinden elde edilen polen ve sporlar ile suç ve suçlularla daha etkin mücadele konularında eğitim faaliyeti düzenlendi. - KAYSERİ