8 metrekare dükkânda 30 yıldır tespih tamir ediyor

Kayseri'de 8 metrekare dükkanda 30 yıldır tespih tamir eden Bekir Şahin, liseyi bitirdikten sonra babasının yanına gelerek tespih tamirciliğine başladığını söyledi. Kaliteli tespihin elde hem kaygan bir yapısı olduğunu hem de ele yapışıp düşmediğini belirten Şahin, "30 yıldır tespih tamirciliği yapıyorum. Liseyi bitirdikten sonra babamın yanına geldim ve bu dükkanda işe başladım. Yaklaşık olarak 30 yıldan beri aynı şekilde devam ediyorum. Burada tespihleri tamir ediyorum. Bakımlarını, çekimlerini, ipliklerinin ayarlarını yapıyorum. Dini kitap satışları yapıyorum. 8 metrekare dükkanda tespih tamiri yapıyorum, tespihler ile uğraşıyorum. Kaliteli tespih anlaşılması için elde çekildiğinde müthiş bir kayganlık hissi verir, elinize yapışır. Plastik tespih aynı hisleri vermez. Kehribarları çektiğinizde güzel kokuları olur, kukalar elde çekildiğinde harika şekilde renk değiştirir. Eldeki mikropları öldürmek için eski Osmanlı tabipleri kuka tespihi çekerlermiş. Ayrıca padişahların huzuruna gelen büyükelçilerin, ziyaretçilerin eline kehribar tespih verirlermiş. Ellerindeki zararlı hastalıklar, zehir varsa onlar alınsın ve padişaha zarar vermesin diye yaparlarmış" şeklinde konuştu.

Tespih çeşitlerinin özelliklerine değinen Şahin, "Kehribar, 3. jeolojik zamandan kalan çamgillerden gelen ağaçların toprak altında sıkışmasından dolayı olan bir tespihtir. Kuka ise ağacın çekirdeğinden yapılan bir tespihtir. Kuka bir çeşit ağaçtır. Kuka ise Hindistan ve Mısır taraflarında yetişen bir ağaçtır, Türkiye'de yetişmez. Kehribar ise yerden oltu gibi çıkan, bir çeşit taşa benzer ama taş olmayan sert bir maddeden yapılmıştır. Ben kukayı tercih ederim. Kuka doğaldır, güzeldir, çekimi kolaydır, insana rahatlık verir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı