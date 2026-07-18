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Kayseri'de başkomiserden duygu dolu emeklilik anonsu

Kayseri'de başkomiserden duygu dolu emeklilik anonsu
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Kayseri'de 23 yıllık Trafik Başkomiseri Mehmet Dinler, emekliliği öncesinde telsizden yaptığı duygusal veda anonsuyla meslektaşlarına ve amirlerine teşekkür etti. Plaket töreni ve konvoyla uğurlandı.

Kayseri'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Başkomiser Mehmet Dinler, 23 yıllık görevinin ardından emekli oldu. Görev süresinin sonuna gelen başkomiserin telsizden yaptığı veda anonsu duygu dolu anlara sahne oldu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Başkomiser Mehmet Dinler, 23 yıllık meslek hayatını noktalayarak, emekliye ayrıldı. Dinler, Kayseri'deki 2 yıllık görevinin ardından telsizle yaptığı son anonsun ardından meslek hayatını noktaladı. 23 yıl boyunca Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görev yapan Dinler, polislik görevini tamamlamasının gururunu yaşadığını söyleyerek, içerisinde veda etmenin burukluğunu yaşadığını da sözlerine ekledi.

Emekliliğine kadar birlikte görev yaptığı bütün emniyet mensuplarına teşekkür eden Dinler, görev süresi devam eden meslektaşlarına başarılar dileyerek, "Yaklaşık 23 yıl boyunca büyük bir gururla Türk Polis Teşkilatına hizmet ettim. Görev yaptığım süre boyunca vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalıştık. Elbette zorlu günlerimiz, unutulmaz hatıralarımız oldu. Bu meslek fedakarlık isteyen kutsal bir görev. Bugün emekli olmanın huzurunu yaşarken, geride bıraktığım meslektaşlarıma görevlerinde başarılar diliyorum. Üniformayı çıkarmak kolay değil. Polislik insanın sadece mesleği değil, hayatının da bir parçası oluyor. Bugün emekli olsam da kalbim her zaman teşkilatımla birlikte olacak. Bugüne kadar emrinde çalıştığım tüm sıralı amirlerimize, müdürlerimize teşekkür ediyorum. Van'da 3 yıl, Kayseri'de 2 yıl emrinde gururla çalıştığım İl Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın'a, bizi sürekli destekleyen, her zaman yanımızda olan Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcımız Ali Çalışkan müdürümüze, Trafik Denetleme Şube Müdürümüz Arkın Aydın amirimize ve omuz omuza çalıştığım trafik ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Trafikten Sorumlu Kayseri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Çalışkan tarafından Başkomiser Mehmet Dinler'e meslek hayatı boyunca göstermiş olduğu başarılı çalışmalardan dolayı plaket verildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde çekilen hatıra fotoğrafının ardından çalışma arkadaşlarıyla tek tek vedalaşan Dinler, yine ekip arkadaşları tarafından yapılan konvoy ile emekliliğe uğurlandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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