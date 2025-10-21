Kayseri'de 142 Öğrenciye Trafik Kuralları Eğitimi

Kayseri'de jandarma ekipleri 142 öğrenciye trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerde trafik bilincini oluşturma amacıyla Talas Fatma Mustafa Hasçalık İlkokulu ve Ortaokulu'nda toplamda 142 öğrenciye trafik kurallarını anlattı. Ekipler, karşıdan karşıya geçme kuralları, ışık kuralları, emniyet kemerinin önemi, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımının önemi, fermuar tekniği ile yol verme ve diğer genel trafik kuralları ile ilgili uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada; eğitimlerin devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ