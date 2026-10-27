Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı 2025'te uzlaştırma ödülüne layık görüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı 2025'te uzlaştırma ödülüne layık görüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanlığının sempozyumunda Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025'in en başarılı başsavcılıkları arasında ödüle layık görüldü. Ödülü Başsavcı Habib Korkmaz'a HSK İkinci Daire Başkanı Fuzuli Aydoğdu verdi; Korkmaz, büro savcıları ve Başsavcı Vekili Ali Osman Şen'e de ödül verdi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uzlaştırma Ödül Töreni ve Alternatif Çözümlerde 10. Yıl Sempozyumu kapsamında, 2025 yılının en başarılı Cumhuriyet başsavcılıkları arasında yer alan Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ödüle layık görüldü.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının ödülü, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz'a Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Daire Başkanı Fuzuli Aydoğdu tarafından verildi. Korkmaz tarafından, uzlaştırma çalışmalarına sundukları katkılar ve özverili çalışmaları dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Osman Şen ile büro savcıları Ümit İşbecer ve Fatih Oğuzhan'a da ödül verildi.

Yapılan açıklamada, "Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı olarak uzlaştırma uygulamalarının etkin yürütülmesine katkı sağlayan tüm personelimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Rafet El Roman üçüncü kez damat olmaya hazırlanıyor

Evleneceğini açıkladı: Azerbaycan’ın prensesi geliyor Türkiye’ye
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzde 90 görme engelli memur Şehmuz Çevik dünya şampiyonu oldu! 5 altın madalya kazandı

Görme engeli başarılarına engel olamadı! Tam 5 altın
Ölen 4 işçi konteynerde derbiyi izlerken hortuma yakalanmış: Öyle bir yükseldi ki...

Yeni detaylar ortaya çıktı! Ölen işçiler tam o an hortuma yakalanmış
İdris Aybirdi ayrılık söylentilerinin ardından Seray Kaya'nın fotoğrafını paylaştı

Ayrılık kısa sürdü! İdris Aybirdi’den Seray Kaya paylaşımı
Akciğer kanseri ameliyatı olan Papa 14'üncü Leo'nun son durumu belli oldu! Ek tedaviye gerek yok

Akciğer kanseri ameliyatı olmuştu! Papa 14. Leo'dan yeni haber
e-Devlet'te çok önemli detay! Fark etmeden aracınızı bile kaybedebilirsiniz

e-Devlet'te çok önemli detay! Fark etmeden aracınızı bile kaybedebilirsiniz
Müge Anlı'da biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu

Hikayesiyle Türkiye’yi ekrana kilitleyen Hamid’in babası belli oldu
Bakan Bayraktar'dan milyonları ilgilendiren fiyat uyarısı

Bakan Bayraktar'dan milyonları ilgilendiren fiyat uyarısı