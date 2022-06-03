Kayseri'de bisiklet yolu sayısı artırılacak - Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımını yeni yollarla yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ bünyesinde hizmet veren KAYBİS, 51 bisiklet istasyonu, 600 özel tasarlanmış bisiklet ile toplam 90 kilometrelik bisiklet yollarıyla ihtiyacı karşılıyor.

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından "Sürdürülebilir Gelişme Ödülü" almaya hak kazanan ve 2010 yılında faaliyetlerine ithal sistemle başlayan KAYBİS, 2015 yılında ise yerli bisiklet paylaşım sistemini uygulamaya koydu.

Kayseri Ulaşım AŞ tarafından bugüne kadar Muğla, Gaziantep, Mersin, Malatya, Yozgat, Kilis ve Aksaray'a da sistemin kurulumu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, coğrafi olarak düz konumdaki Kayseri'de yolların hemen yanı başında bisiklet yollarının mutlaka olması gerektiğini, bu konuda da duyarlılık gösterdiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin hizmete sunduğu bisiklet yolu uzunluğunun 90 kilometreye ulaştığını aktaran Büyükkılıç, "Elbette ki daha fazlasını yapma yönünde aldığımız karar doğrultusunda yeni açacağımız yolların mutlaka bisiklet yollarının orada yer alacağı bir proje hayata geçirilmeli diye talimatlarımızı yağdırıyoruz. Yeni yollarımızda bunu mutlaka hayata geçirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 3 Haziran'ın Dünya Bisiklet Günü ilan edildiğini aktaran Büyükkılıç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde iklim değişikliği ve hava kirliliği için farkındalık oluşturmak amacıyla 10 kilometrelik parkurda bisiklet turu düzenleyeceklerini kaydetti.