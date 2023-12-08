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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Misafirleri Kabul Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım ve Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık'ı makamında ayrı ayrı kabul etti. Başkan Büyükkılıç, misafirleriyle samimi bir ortamda sohbet ederek, Kayseri'nin kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışmasına vurgu yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atanan Mustafa Yıldırım ve Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık'ı makamında ayrı ayrı kabul etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak Kayseri'ye atanan Mustafa Yıldırım ile Kayseri Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Makamında ayrı ayrı kabul ettiği misafirleri ile sıcak ve samimi bir ortamda sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile dayanışmasına vurgu yaptı.

Başkan Büyükkılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak kente atanan Mustafa Yıldırım'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Kayseri'mize Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atanan Mustafa Yıldırım belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için müdürümüze teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim" dedi.

Yıldırım da Büyükkılıç'a misafirperverliği için teşekkür etti.

Daha sonra Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık'ı makamında misafir eden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Akbıyık da Büyükkılıç'a kente hizmetleri, odalara destekleri ve misafirperverliği için teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Memduh Büyükkılıç Mustafa Yıldırım Kayseri Aile Yerel Politika Güncel Haberler

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