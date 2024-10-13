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Kayseri Barosu'nda Yeni Başkan Murat Tolga Özsoy Oldu

Kayseri Barosu'nda Yeni Başkan Murat Tolga Özsoy Oldu
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Kayseri Barosu'nun olağan genel kurulunda yapılan seçimde Av. Murat Tolga Özsoy, 897 oy alarak başkanlığa seçildi. Diğer başkan adayları arasında mevcut başkan Av. Ali Köse de bulunuyordu.

Kayseri Barosu'nun olağan genel kurulunda başkan Murat Tolga Özsoy oldu.

Kayseri Barosu'nun Olağan Kongresi'nin ardından yapılan seçime 4 başkan adayı katıldı. Mevcut başkan Av. Ali Köse'nin de yeniden aday olduğu seçimde Av. Oğuz Erinç, Av. Murat Tolga Özsoy ve Av. Ercan Avcı aday olarak katıldı. Saat 09.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'da sona erdi. Seçim sonunda Av. Murat Tolga Özsoy 897 oy alarak başkanlığa seçildi. Diğer adaylar Av. Ali Köse 386 oy, Av. Emir Erinç 686 oy, Av. Ercan Avcı ise 235 oy aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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