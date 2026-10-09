Kaynaşlı’da güvenlik değerlendirmesi

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Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Kaynaşlı Şehit Sabri Altınbaş Polis Merkezi Amirliği'nde görevli personelle bir araya gelerek ilçedeki güvenlik ve asayiş çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ilçelerde yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarını değerlendirmek amacıyla Kaynaşlı Şehit Sabri Altınbaş Polis Merkezi Amirliği'nde incelemelerde bulundu. Polis merkezi personeliyle bir araya gelen Ergüder, ilçenin genel güvenlik durumu ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynaşlı'da huzur ve güvenliğin korunmasına yönelik faaliyetlerin ele alındığı görüşmede, mevcut çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı